Jun 22, 2025 10:37 PMClock
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غروسي: نحتاج لحصر مخزونات اليورانيوم لدى إيران بما في ذلك 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

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