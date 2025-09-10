11:50 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

غروسي: من المشجع أن نرى استعداد إيران المعلن للبقاء ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o