Jul 25, 2025 11:33 AMClock
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غروسي: من الضروري إعادة العلاقات الطبيعية مع إيران وبنود معاهدة منع الانتشار النووي تشير إلى ضرورة الخضوع للتفتيش

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