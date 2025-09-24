8:41 AMClock
غروسي: الضربة الإسرائيلية لمفاعل "فوردو" كانت مؤثرة للغاية والأثر الحركي والاهتزازات الأرضية دمرا تقريبا كل المعدات الحساسة الموجودة هناك

