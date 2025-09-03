Sep 3, 2025 5:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

غروسي: أعتقد أن هناك تفاهمًا عامًّا على أن اليورانيوم المخصّب بدرجة عالية لا يزال موجودًا إلى حد بعيد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o