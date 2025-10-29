Oct 29, 2025 11:09 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

غرفة طوارئ طويلة في غرب السودان: النازحون يعانون من نقص في الغذاء وانتشار لحالات سوء التغذية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o