Jul 27, 2025 10:09 PMClock
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غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد السعديات الدامور وعلى طريق ملتقى النهرين باتجاه الساحل بسبب حادث مروري

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