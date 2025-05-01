في إطار حملة “النساء في الجمارك” التي أطلقتها منظمة الجمارك العالمية، أجرينا مؤخراً مقابلة مع غراسيا قزي، عضو المجلس الأعلى للجمارك في لبنان. وباعتبارها أول امرأة تتولى مثل هذا المنصب في لبنان، حدثتنا السيدة قزي عن متطلبات هذا الدور وكيف تتعامل معها.

منظمة الجمارك العالمية: بدايةً، نشكرك على تخصيص وقتك الثمين للحديث معنا. أنتِ إحدى قيادات إدارة جمركية تواجه تحديات كبيرة. نود أن نبدأ هذه المقابلة بطلب وصف لإدارتك والسياق الذي تعملين فيه.

غراسيا قزي: سأحاول أن أكون مختصرة، رغم أن الوضع معقد. لقد مرّ لبنان بسلسلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال الثلاثين سنة الماضية. ظروف المعيشة قاسية جداً، ويزيد من تعقيدها الوضع الأمني غير المستقر.

في ظل هذا الواقع الصعب، تلعب إدارة الجمارك اللبنانية دوراً محورياً من خلال الاستمرار في أداء مهامها مثل تخليص البضائع، والتفتيش، والتنفيذ. مهمتنا هي ضمان تحصيل إيرادات الدولة من الضرائب، وحماية الصحة العامة والأمن، وضمان توفير السلع الأساسية للسكان، نظراً لأن لبنان يستورد معظم المواد الغذائية والمواد الخام.

الوضع يشهد حالياً تحسناً مع انتخاب رئيس جديد في يناير وتعيين حكومة جديدة في فبراير. وآمل أن يدعموا عملية بناء قدرات الجمارك، لا سيما من خلال توظيف موظفين وتخصيص موارد مالية كافية لتطوير وتحديث الأدوات اللازمة لأداء مهامنا.

لدينا الكثير مما يساعدنا على النجاح كأمة: إرادة للبقاء، ثقافة تجمع بين حضارات مختلفة، وشعب مثقف ومتعلم ومفعم بحب الحياة. بلدنا أيضاً من البلدان التي تؤدي فيها النساء دوراً كاملاً في المجتمع، وغالباً ما يتحملن مسؤولية إدارة المنزل والعمل خارجه.

منظمة الجمارك العالمية: ما هو دور النساء في إدارة الجمارك اللبنانية؟

غراسيا قزي: تمثيل النساء في إدارة الجمارك اللبنانية يتزايد على جميع المستويات.

علينا أن نوضح أن الإدارة تتألف من جناحين : السلك الإداري الذي يشمل رسم السياسات الجمركية وتنفيذها، إلى جانب الرقابة والتنفيذ؛ وسلك الضابطة الجمركية المسؤول عن مراقبة الحدود والمناطق الجمركية، ومحاربة التهريب، ودعم الموظفين الميدانيين.

شهدنا زيادة كبيرة في عدد النساء العاملات في الجانب “العملي”. يشكلن حوالي 29% من موظفي “الفئة 4”، وهي الفئة التي يدخل منها جميع الموظفين الجدد بعد اجتياز مسابقة الخدمة المدنية. بالنظر إلى متطلبات الوظيفة، خصوصاً ساعات العمل الطويلة، فإن هذا الرقم محترم جداً. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من النساء نجحن في مسابقات “الفئة 3” في السنوات الأخيرة؛ إذ أن 51% من موظفي هذه الفئة، الذين يعملون كمراقبين، هن من النساء.

كما أن هناك تزايد في عدد النساء في المناصب العليا، حيث أن النساء الخمس اللواتي يشغلن مناصب “الفئة 2” يشكلن 17% من الموظفين على هذا المستوى.

يتم توظيف موظفي لواء الجمارك مباشرةً من قبل الإدارة، وحتى الآن، جميعهم رجال. ومع ذلك، أنا ملتزمة بتغيير هذا الواقع، ونخطط لفتح باب التوظيف للنساء خلال ثلاث سنوات.

منذ تعييني في المجلس الأعلى للجمارك عام 2017، أصبحت النساء ممثلات على أعلى مستوى في الإدارة. حالياً، جميع أعضاء المجلس الثلاثة نساء، إلا أنني ما زلت المرأة الوحيدة التي تم تعيينها بمرسوم رئاسي بشكل دائم، في حين أن زميلاتي عضوين مناوبين. وقد يهم قراؤكم أن يعلموا أنني تم تعييني في 8 آذار، أي في اليوم العالمي للمرأة.

منظمة الجمارك العالمية: ما الذي دفعكِ للعمل في الجمارك؟

غراسيا قزي: كان عمي موظفاً في الجمارك. في عام 1993، عندما أنهيت دراسة الحقوق، أخبرني بأن الإدارة تبحث عن مراقبين مساعدين، ونصحني بتقديم طلب للمسابقة. استغربت من نصيحته، لأنني كنت أملك فكرة سلبية عن الجمارك. كانت جميع الإدارات العامة تُعتبر فاسدة. لكنه أوضح لي أن هناك موظفين شرفاء يعملون بجد ويسعون لتغيير العقليات والسلوكيات.

كنت أحلم بأن أصبح قاضية، لكنني اتبعت نصيحته وتقدّمت إلى مسابقة الخدمة المدنية ونجحت كمراقبة مساعدة للجمارك، وهي وظيفة من الفئة الرابعة. كان هناك 6000 متقدّم، ونجح 124 شخصاً. كنت السابعة بين الناجحين. وبعد ستة أشهر من التدريب، خضعنا لامتحان آخر، وهذه المرة جئتُ في المرتبة الأولى.

منظمة الجمارك العالمية: هل يمكنكِ إخبارنا عن مسيرتكِ المهنية؟

غراسيا قزي: بعد حصولي على الوظيفة، طلبت الانتقال إلى المديرية العامة لأتعرّف أكثر على القوانين والأنظمة الجمركية. في عام 1998، خضعت لمسابقة الفئة 3، ثم لمسابقة الفئة 2 في عام 2005.

في تلك الفترة، كان لديّ طفلان وكنت مضطرة للدراسة كثيراً. لا يمكن إنكار أنها كانت فترة صعبة، لكنها كانت عقبة وجب تجاوزها، وهكذا رأيتها. كانت هناك سبع وظائف فقط، وحللت في المرتبة الخامسة.

طُلب مني أن أترأس دائرة البحث عن التهريب. كانت هذه أول مرة تتولى فيها امرأة هذا المنصب، الذي يُعتبر من أكثر المهام تعقيداً وحساسية. لم يكن أمامي خيار سوى النجاح، لأن الأمر كان يتعلق بتمهيد الطريق أمام نساء أخريات لتولي مسؤوليات مماثلة.

في عهدي، حققت الدائرة نتائج أفضل من أي وقت مضى. أعتقد أنني كنت صارمة لكن عادلة؛ حاولت تحقيق توازن بين الامتثال التشغيلي والجانب الإنساني. علينا أن نتذكّر أن الشركات، وخاصة الصغيرة جداً، لديها متطلباتها وظروفها الخاصة، لكنها مع ذلك ملزمة بالقانون

يُعيَّن المدير العام للجمارك في لبنان من قبل الحكومة، ويجب أن يراعي “النظام الطائفي” المنصوص عليه في الدستور، والذي ينص على تقاسم السلطة بين المكونات الدينية الثلاث الرئيسية في البلاد. وبالتالي، يجب أن تعكس التعيينات في الإدارات العامة هذا التوازن الطائفي.

في عام 2017، كانت الحكومة الجديدة تبحث عن موظفين جمركيين من ذوي الكفاءة والنزاهة، وفي ذلك الوقت تم اختياري لأصبح عضواً في المجلس الأعلى للجمارك، الذي يتألف من ثلاثة مديرين عامين يعملون بصورة جماعية ويتخذون القرارات بالإجماع.

كنت أدرك تماماً أنني أمهّد الطريق مجدداً للآخرين، وهذا ما حصل بالفعل. لم أنسَ يوماً أنني أمثل جميع النساء العاملات في إدارتي، وأنه من واجبي أن أكون قدوة.

منظمة الجمارك العالمية: ما هي الرسالة التي ترغبين في توجيهها لقرائنا، وما النصيحة التي تودين تقديمها للنساء بشكل خاص؟

غراسيا قزي: إذا كنتِ امرأة، فعليكِ أن تقتنصي كل فرصة تتاح لكِ. يجب أن تبادري ولا تنتظري الفرص لتأتيك. وهذا يعني أن عليكِ أن تكوني مستعدة، وأن تمتلكي المعرفة والمهارات الشخصية اللازمة. الكلمة التي تخطر ببالي هي “الحكمة”: يجب أن تتحكمي في مشاعرك، أن تأخذي وقتك للتفكير، وأن تتحلي بالتعاطف، والتواضع، والانفتاح، إلى جانب الحزم.

نصيحتي للنساء هي ألّا يشعرن بالخوف، وأن يثقن بأنفسهن أكثر، وأن يعملن على تطوير مهاراتهن القيادية ليتمكنّ من تحفيز الآخرين ودفعهم للعمل كفريق. إذا كنتِ تشغلين منصباً قيادياً، خصوصاً في أعلى المستويات، فيجب أن تقودي الآخرين على درب التطور. عند هذا المستوى، لن يكون هناك من يملي عليك ما يجب فعله أو متى.

ويجب عليهن أيضاً أن يدركن أن المرأة التي تتولى منصباً قيادياً تكون أكثر عرضة للانتقاد من الرجل. ارتكاب الأخطاء أمر بشري، لكن المرأة تدفع ثمناً أكبر عند الخطأ.

أنا لا أعيش في برج عاجي. أنا على تواصل دائم مع الموظفين في الميدان، وأحاول أن أكون صارمة لكن منصفة. وبما أن النساء غالباً ما يتحملن مسؤوليات منزلية كثيرة، فإنهن يترددن أحياناً في قبول التغييرات في وظائفهن، مثل التنقل بين مراكز العمل أو اعتماد جداول عمل جديدة. لكن حصر أنفسهن في أدوار محددة سيمنعهن من التقدم في مسيرتهن المهنية. أحاول توعيتهن بذلك، مع التحلي بالمرونة قدر الإمكان فيما يخص ساعات العمل.

منظمة الجمارك العالمية: هل واجهتِ صعوبة في التوفيق بين العمل والأسرة مع ازدياد مسؤولياتكِ؟ وكيف تعتنين بنفسك؟

غراسيا قزي: لدي أربعة أبناء لم يعودوا أطفالاً بعد الآن! ابنتاي في الجامعة، وتوأمي الذكور يستعدان لاختبارات البكالوريا الفرنسية. أنا محظوظة لأنني أستفيد من مساعدة في المنزل، ما أتاح لي أن أكرّس طاقتي لأسرتي وعملي.

زوجي كان دائماً سنداً لي، لكنه لا يتدخل في تفاصيل الحياة اليومية للعائلة. بعد زواجنا، بدأت العمل بينما واصل هو دراسته ليصبح مهندساً طبوغرافياً، لذا كنت أعلم منذ البداية أنه لا يعارض فكرة المرأة المستقلة والقوية.

أما بالنسبة للضغوط والتوتر الناتج عن عملي، فأنا أؤمن بقدراتي وبأنني محظوظة. لديّ إيمان قوي، وأصلي لله كل يوم لأشكره وأطلب منه القوة. إيماني هو المصدر الذي أستمد منه معظم قوتي. إنه ما يمنحني نظرة متفائلة للعالم ويدفعني إلى المضي قدماً.

كما أنني أحرص على الحركة، وأمشي لمدة ساعة تقريباً ثلاث أو أربع مرات أسبوعياً. أنا من عشاق الموسيقى، وأحرص على الاستماع إليها بمفردي كلما شعرت بالحاجة لذلك. عائلتي تعلم أنني لا أحب أن يُقاطعني أحد خلال هذه اللحظات!

منظمة الجمارك العالمية: ما هي المشاريع التي تعملين عليها حالياً؟

غراسيا قزي: الإصلاح الجمركي هو مجال عمل أساسي في لبنان، وهناك عدة مشاريع قيد التنفيذ. البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدينا باتت قديمة ولم تعد تفي بالغرض، لذا نعمل على تحديثها. قمنا بتحديث نظام التخليص الجمركي، ونحن حالياً نعمل على تطوير النافذة الواحدة. أنا مسؤولة بشكل خاص عن صياغة مذكرات التفاهم مع الهيئات التنظيمية المشاركة في عمليات الرقابة على السلع.

مشروع رئيسي آخر هو إعادة صياغة قانون الجمارك وتحديث هيكليتنا التنظيمية. ومن بين الأفكار المطروحة دمج الفرعين اللذين يتكون منهما جهاز الجمارك.

منظمة الجمارك العالمية: نشكرك على مشاركتك لتجربتك وأفكارك.

غراسيا قزي: أود أن أشكر منظمة الجمارك العالمية على إطلاق هذه الحملة التي تعطي صوتاً للنساء في الجمارك. وآمل أن تلهم مسيرتي المهنية وأفكاري القارئات لتحقيق طموحاتهن.