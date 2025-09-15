المركزية - أقام الوزير السابق زياد المكاري في دارته في اهدن، غداء تكريميا على شرف مؤسسة "العرفان" التوحيدية، شارك فيها لفيف من رجال الدين وممثلي العائلات الروحية وفعاليات ثقافية واجتماعية، في حضور الشيخ نزيه رافع على راس وفد من المؤسسة، النائب البطريركي العام على منطقتي بشري وزغرتا المطران جوزيف نفاع، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام مع وفد من علماء دار الفتوى، راعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، رئيس المجلس الشرعي العلوي علي قدور، راعي ابرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران افرام كرياكوس ممثلا بالاب نقولا داوود، المونسنيور اسطفان الدويهي والاباتي كليم التوني وحشد من الشخصيات.

وألقى المكاري كلمة ترحيبية شدد خلالها على "مد جسور الحوار واهمية النقاش الديمقراطي كسبيل لحل الأزمات المستعصية". وقال: "أثبتت التجارب بان الحل الوحيد في لبنان يكمن بالانفتاح، فالشعبوية لا تصل لنتائج ايجابية، والمال والفساد كفيلان بإفساد النفوس والقضاء على الحياة السياسية. وحدة لبنان هي الضمانة الوحيدة كما مشروع الدولة والإلتزام بنصوص الدستور ووضع أنفسنا تحت سقف القانون".

أضاف: "الفرق شاسع بين القانون والفوضى، فحيث تعم القوانين ينتج عنها التنظيم والانماء والتقدم، في حين الفوضى والعشوائية نتائجها كارثية لعقود واجيال" .

وختم: "لقاء العائلات الروحية هو تقليد سنوي نابع من قناعتنا الراسخة بوحدة الكلمة والصف، وصون صورة العيش الوطني الواحد".