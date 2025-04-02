Apr 2, 2025 10:58 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

غانتس: لو بذل نتنياهو لإعادة المخطوفين نصف ما بذله لعرقلة تجنيد الشهود ونشر الأكاذيب لكانوا بيننا منذ زمن

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o