Jul 30, 2025 1:30 PMClock
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غانتس: تشبيه المختطفين في غزة بأسرى الحرب خطر على حياتهم وهذه المقارنة تخدم رواية حماس

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