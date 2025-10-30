4:05 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

غارة إسرائيلية بصاروخ موجه استهدفت الطريق العام في بلدة حاروف وقد استقر الصاروخ وسط الطريق وافيد عن اصابة طفيفة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o