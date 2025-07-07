Jul 7, 2025 5:29 PMClock
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بالفيديو: غارة للطيران المسير الاسرائيلي استهدفت سيارة رابيد في بلدة ديركيفا

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