Apr 8, 2025 10:19 PMClock
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غارة تستهدف بلدة حوش تل صفية قضاء بعلبك وسيارات الإسعاف تتوجّه إلى المكان

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