Apr 9, 2025 9:23 PMClock
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غارة إسرائيلية تحذيرية على بلدة ياطر جنوبي لبنان سبقتها رسائل واتصالات لأهالي ثلاثة منازل تدعوهم لإخلائها

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