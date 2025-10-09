Oct 9, 2025 3:52 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

غارة إسرائيلية تستهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بالرّغم من الإتّفاق على وقف إطلاق النار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o