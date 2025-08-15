Aug 15, 2025 9:36 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

غارات جوية إسرائيلية على مبان في مدينة حمد السكنية في خان يونس جنوبي قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o