Apr 16, 2025 11:12 AMClock
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غادر السفير السعودي وليد بخاري بكركي في هذه الأثناء، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، من دون الإدلاء بأي تصريح.

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