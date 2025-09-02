المركزية- أكّدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب، أن المواجهة العسكرية مع "حزب الله" ليست مطروحة، معتبرة أنّ انعقاد الجلسة الحكومية الجمعة لمناقشة خطة الجيش تطبيقًا لقرار حصرية السلاح الذي اتُخذ في مجلس الوزراء هو دليل على وجود قرار رسمي نافذ يواجه كل من يعارض تسليم السلاح.

واعتبرت أيوب في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، أنّ المناورة التي قد يقوم بها حزب الله ومعه الرئيس نبيه بري هي فقط للتشديد على عدم وجود مهلة زمنية أو من أجل الدعوة إلى الحوار وهذا الأمر مرفوض من معظم القوى السيادية.

ورأت أنّ "مناورة حزب الله تهدف إلى تمييع القرار"، مشيرة إلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة وقائد الجيش غير مستعدين للتراجع عن قرارهم.

وعن موقف "القوات" في حال الاتجاه إلى تجميد الخطة إلى حين حصول تفاهم داخلي، أوضحت أيوب أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أعلن الموقف وقال إنه مع وجود خطة زمنية وشفافة لعدم تمييع الأمر كما حصل سابقًا، مشيرة إلى أنّ الضغط ليس باتجاه التصادم ولا نريد أن تحصل مواجهة بين الجيش وأي فريق لا يريد تسليم السلاح.

