Jun 22, 2025 10:39 AMClock
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عُمان: استهداف أميركا لإيران انتهاك للقانون الدولي ويهدد بتوسيع نطاق الحرب

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