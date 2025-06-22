Jun 22, 2025 12:54 PMClock
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عيسى الخوري: عند تغيير الدول احفظ رأسك

 كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري على منصة "اكس":  "عند تغيير الدول.. إحفظ رأسك..! لبنان فقط".

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