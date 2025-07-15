Jul 15, 2025 9:56 AMClock
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عيد مار الياس في قرطبا... مهرجان فني مجاني

المركزية - بمناسبة عيد مار الياس، تنظم بلدية قرطبا وشركة ستريت فاستيفال، مهرجانًا ضخمًا لمدة ثلاثة أيام، من الجمعة ١٨ تموز لغاية الاحد ٢٠، عند طريق البلدة العام وأمام ساحة كنيسة مار الياس.

يتخلل المهرجان حفلا مجانيا للفنان مجد مصلي يوم الجمعة، والستار جو أشقر يوم السبت مع احتفال العيد في كنيسة مار الياس ختامها الأحد مع المغنية ميشا وفرقتها وعروض للأطفال.

كما يتضمن المهرجان عددا كبيرا من المطاعم، المنتجين، الحرفيين، مدينة العاب كبيرة والكثير من الأمور الترفيهية. 

ينطلق المهرجان يوميا من الساعة ٥ عصرا وحتى منتصف الليل، والدخول إليه مجاني، وهو برعاية شركة موبيلي توب.

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