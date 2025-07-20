احتفل القيم العام في ابرشية صيدا المارونية الخوري مدلج تامر بقداس عيد مار الياس في مقام مار الياس الأثري في حارة صيدا، عاونه الخوري جورج أبو جريش والخوري شارل كساب والخوري بيار جبور والخوري فادي سميا. وحضر رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين مع وفد من البلدية ووجهاء حارة صيدا وعدد كبير من المؤمنين.

تناول الخوري تامر في عظته حياة إيليّا النبي "الذي دافع عن الحق بوجه الباطل بوقت كان الملك آحاب وزوجته إيزابيل هم السلطة الأقوى وكانوا ينشرون عبادة البعل أمّا إيليّا فكان رجل الله الذي يصغي إلى إرادته الإلهية عبر النسيم العليل، وقد واجه الملك وتحدّاه وقال له ولحاشيته بأنّ إلهه نائم لا يصغي مهما طالت الصلوات والطلبات أمّا "الله" إله إيليّا فهو يصغي وكانت العلامة أن أكلت النار الذبيحة التي حضّرها إيليّا، وبقوة الله الواحد أعاد إلى الشعب الإيمان من جديد بعد عبادة البعل الإله المزيّف الذي هو حاضر أيضًا في زماننا وهو يمثل البعل الذي من لحم ودم من خلال عبادة الاشخاص النافذين او من خلال عبادة المغريات في العالم".