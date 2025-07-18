المركزية - تحت شعار "شربل سراج الرجاء" وضمن نشاطاتها الروحية احتفالا بعيد ابنها البار، استقبلت رعية بقاعكفرا "عيلة مارشربل" يوم الخميس 17 تموز في صالون الرعية، وبعدها انطلقت مسيرة من باحة كنيسة السيدة تتقدمها ذخيرة القديس وتوجهت صعودا نحو دير مار حوشب – مدرسة القديس حيث اختتمت بالقداس الالهي الذي ترأسه الخوري ادغار طنسي، عاونه الخوري ميلاد مخلوف، الخوري غطاس الخوري، الخوري نافذ صعيبي والشماس انطونيو سمعان، بحضور مختاري بقاعكفرا شربل سركيس وسابا بركات "عيلة مار شربل" وابناء الرعية.

في عظته تحدث الاب طنسي عن هذا الحج السنوي الى بلدة القديس في عيده ، وشاءت العناية الالهية ان تصادف هذه المناسبة مع عيد القديسة مارينا التي يحج الى ضريحها ابناء جبة بشري صباحا في قلب الوادي المقدس، وقال:"ليست صدفة ان يلتقي شربل ومارينا ليعبئا مصابحهما بالزيت وكل واحد على طريقته التي بالعقل البشري بعيدة كل البعد عن المنطق، فالقديسة مارينا دخلت الى الدير على انها شاب واتهمت بانها مسؤولة عن ولد بعلاقة غير شرعية وماتت شهيدة في سبيل إيمانها، والقديس شربل تخلى عن كل شيء وتنسك لسنوات ليصلي وليسكر بالله."

ورأى الاب طنسي في انجيل مثل العذارى باننا لا نقدر ان "نعبئ" مصابيحنا من زيت الاخر، ايماننا هو ايمان جدّي، والمسيحي عليه ان يكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعه، وما نقوم به من صلوات وتقويات ومسيرات لا تكفي اذا لم تكن مقرونة بالشهادة ليسوع ، وختم الاب طنسي: "الرب

يدعو كل انسان إلى ان يملأ مصباحه على طريقته، والمقياس هو الايمان في حياتنا وهذا ما رآه شربل وعاشه في حياته."

وبعد القداس وككل سنة نظمت اخوية مار شربل عشاءها السنوي في مركزها الاجتماعي الثقافي حيث قدمت اصنافا عديدة من الاطباق التقليدية والمونة البيتية.

كما احيت جوقة "ٍSancta Maria" ليل الاربعاء رسيتالا دينيا بقيادة المايسترو جميل توفيق، في كنيسة سيدة الانتقال الرعائية بحضور لفيف من الكهنة والمؤمنين، حيت قدمت الجوقة باقة من الترانيم ليسوع والعذراء وشربل تخللتها تأملات مع الخوري ميلاد مخلوف.

برنامج الاحتفال بعيد القديس شربل مستمر في رعية بقاعكفرا اليوم:

6:00 مساء وصول ذخائر الطوباوي اسطفان الدويهي

6:30 الذبيحة الالهية في كنيسة سيدة الانتقال الرعائية

9:00 رسيتال مع المرنمة داليا فريفر.

