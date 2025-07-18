المركزية - إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في الأولى والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في إطار اللقاءات الدورية بين الرئيسين.

وقد تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد من مختلف وجوهها، والتطورات الإقليمية الراهنة.

وغادر الرئيس بري قصر بعبدا من دون ان يدلي بأي تصريح.

وأشارت مصادر الحدث الى ان عون وبري وضعا اللمسات الأخيرة على الردّ الأميركي بشأن حصر السلاح.

واستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الرابعة من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وزير الدفاع اليوناني السيد Nicolas Dendias على رأس وفد ضم سفيرة اليونان في لبنان السيدة Despina Koukoulopoulou، ومدير الشؤون الدينية في وزارة التربية اليونانية السيد Georgios Kalantiz، ومدير الشؤون السياسية في مكتب وزير الدفاع السيد Georgious Arnaoutis، والقنصل العام في السفارة اليونانية السيد Ignatios Panteleimon Papadimitriou، والملحق العسكري في السفارة اليونانية العقيد Nikolaos Salpingidis.

في مستهل اللقاء، نقل الوزير Dendias الى الرئيس عون تحيات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وتمنياته للبنان وشعبه بالخير والرخاء، ثم اطلعه على رغبته في تقديم مساعدات للجيش اللبناني من آليات عسكرية وطائرات هليكوبتر وشاحنات وقطع غيار، مساهمة من اليونان في دعم المؤسسة العسكرية التي تقوم بدور مهم في حماية الاستقرار والامن في المناطق اللبنانية، ولا سيما في الجنوب. كذلك اعرب الوزير اليوناني عن ترحيبه بتدريب ضباط لبنانيين وتنظيم دورات لهذه الغاية في الكلية الحربية اليونانية. واكد الوزير على وقوف بلاده الى جانب لبنان، ودعمها له في المحافل الإقليمية والدولية، مجدداً الدعوة لرئيس الجمهورية لزيارة اليونان.

ورحب الرئيس عون بالوزير اليوناني شاكراً له المساعدات التي تنوي بلاده تقديمها للجيش اللبناني، مقدراً المواقف اليونانية الداعمة للبنان في كل المجالات، لافتا الى وجود قواسم مشتركة تجمع بين لبنان واليونان والشعبين الصديقين.

ثم عرض الرئيس عون للوضع الراهن في الجنوب والتنسيق القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) في سبيل تطبيق القرار 1701 وبسط سلطة الدولة اللبنانية حتى الحدود الدولية. كما تطرق البحث الى الوضع في سوريا في ضوء التطورات الأخيرة.

وزيرة البيئة

الى ذلك استقبل الرئيس عون وزيرة البيئة السيدة تمارا الزين التي عرضت خطة عمل الوزارة، وتحديدا في المحاور المتعلقة بالإصلاحات البنيوية والقطاعية.

