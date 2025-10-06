المركزية - يرأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الثالثة بعد ظهر اليوم جلسة لمجلس الوزراء تناقش جدول اعمال من 10 بنود تتناول مواضيع مختلفة.

وكان الرئيس عون استقبل صباح اليوم وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين واجرى معه جولة افق تناولت عددا من مواضيع الساعة بما في ذلك جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم. واطلع الوزير ناصر الدين رئيس الجمهورية على نتائج مشاركته في القمة العالمية للصحة النفسية التي انعقدت في الدوحة عاصمة قطر، واللقاءات التي عقدها مع عدد من الوزراء والمسؤولين المشاركين في القمة والتي تمحورت حول سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي بين لبنان وهذه الدول، ومنها قطر التي نوه الوزير ناصر الدين بدعمها المستمر للبنان على المستويات كافة وخصوصا على المستوى الصحي.

وأوضح الوزير ناصر الدين ان اللقاءات التي عقدها افسحت في المجال امام تبادل الخبرات لاسيما في مجال إدارة القطاع الصحي حيث تبرز الخبرات اللبنانية المتقدمة، كما كانت مناسبة طلب خلالها وزير الصحة دعم وزراء الدول الذين التقاهم للبنان في مجال تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية الاولية التي تضررت جزئيا او دمرت كليا خلال الحرب الأخيرة على لبنان، حيث اكد الحاجة الماسة لاستعادة كامل القدرة التشغيلية لهذه المنشآت الحيوية. وأوضح الوزير ناصر الدين انه اطلع من التقى بهم من الوزراء والمسؤولين على التقدم الإصلاحي الحاصل داخل وزارة الصحة. وذكر ان من ضمن اللقاءات أيضا كان اللقاء مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي حيث تناول البحث معه سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الصحي اللبناني ومنها إمكانية تنفيذ مشروع ترميم وتأهيل مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي، وتم التوافق على بدء الخطوات التنفيذية لابرام اتفاقية تعاون بين الوزارة وصندوق قطر للتنمية.

ولفت الوزير ناصر الدين الى ان لقاءاته أيضا مع وزيري الصحة المصري والبحريني كانت مثمرة في مجال التعاون الصحي.

رئيس جمعية فرسان مالطا: الى ذلك، استقبل الرئيس عون رئيس جمعية فرسان مالطا في لبنان السيد مروان صحناوي الذي اطلعه على نتائج الجولة التي قام بها على عدد من الدول لدعم الجمعية كي تتمكن من الاستمرار في أداء مهامها الإنسانية والصحية والاجتماعية. وأشار السيد صحناوي الى ان التجاوب كان جيدا ما يدل على مكانة لبنان العالية في الدول والثقة التي تلقاها الجمعية.

الوزير السابق رائد خوري: وفي قصر بعبدا، الوزير السابق رائد خوري الذي عرض مع الرئيس عون الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد وسبل مقاربتها.

سكاف: وبعد الظهر، استقبل رئيس الجمهورية، النائب غسان سكاف واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية وسبل معالجة تداعياتها على الساحة الداخلية .