المركزية - دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مجلس القضاء الأعلى الى اعداد التشكيلات القضائية للانطلاق في المسيرة القضائية في اسرع وقت ممكن، لافتا الى اننا لم نعد نملك ترف التأخير في تحريك الملفات القضائية النائمة منذ سنوات في المحاكم للبت في حقوق المتقاضين لا سيما الذين ينتظرون حكم العدالة الذي تأخر طويلا.

وشدد الرئيس عون على ضرورة تفعيل قاعة المحكمة في سجن رومية للإسراع في اصدار الاحكام، معربا عن ثقته في مجلس القضاء الأعلى الذي سيكتمل عديده بعد تعيين عضوين آخرين وانتخاب عضو ثالث.

كلام الرئيس عون جاء في اعقاب أداء أربعة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين صدر مرسوم تعيينهم اليمين امام رئيس الجمهورية في حضور وزير العدل المحامي عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.

والقضاة هم: القاضية سهير الحركة رئيسة الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز، القاضي نسيب إيليا رئيس الغرفة الثانية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت، القاضية نوال صليبا رئيسة الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى-البقاع والقاضية منى صالح رئيسة الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت.

وردد القضاة اليمين الاتي: "اقسم بالله العظيم بان أقوم بمهامي في مجلس القضاء الأعلى بكل امانة وإخلاص وان احفظ سر المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله".

وبعد أداء القسم التقى الرئيس عون القضاة الأربعة في حضور الوزير نصار والرئيس الأول عبود حيث هنأهم وتمنى عليهم العمل استنادا الى القوانين المرعية الاجراء وعدم التأثر بأحد غير ضميرهم والقانون وقال:" كونوا محررين من أي تدخل سياسي او حزبي او طائفي، ولتكن كلمتكم كلمة حق".

ولفت الوزير نصار الى ان قاعة محكمة سجن رومية ستصبح جاهزة خلال أيام، فيما تعهد القاضي عبود بان يعمل مجلس القضاء الأعلى وفق ما تنص عليه القوانين دون أي اعتبار آخر.

وفد منظمة Horeca: وكان الرئيس عون استقبل صباحاً وفدا من منظمة Horeca للصناعات الغذائية والضيافة برئاسة السيدة جومانة سلامة التي وضعته في اجواء تاريخ المنظمة ونشاطاتها، ومعرضها السنوي الذي يقام في العاصمة اللبنانية. ولفتت الى ان الهدف من المعرض هو ان يشكل منصة لعرض آخر الابتكارات والتقنيات، ومساحة لتطوير المهارات وبناء القدرات، وفرصة للتواصل والتبادل بين المختصين في لبنان وخارجه، والاحتفال بالانسان اللبناني وطريقة عيشه. ولفتت الى حضور المنظمة خارج لبنان ايضاً، والمشاركات العالمية التي تستقطبها.

واشارت السيدة سلامة الى افتتاح المعرض بالامس بحضور اللبنانية الاولى السيدة نعمت عون وعدد من الوزراء وممثلي القطاعات، والى الاعداد الكبيرة التي سجلها المعرض في نسخته الـ29، اذ بلغ عدد العارضين 350، و2000 علامة تجارية محلية وعالمية، و150 خبير، و25 ورشة عمل.

رد الرئيس عون: ورد الرئيس عون بكلمة رحب فيها بالوفد، مثنياً على نشاطات المنظمة التي تتخطى حدود لبنان، وتظهر الصورة الجميلة والحقيقية له، والتي تعطي بارقة امل وتترك بصمة مضيئة في النفق المظلم الذي يمرّ فيه البلد، وعلى ان كل الدول باتت تعطي اهمية كبيرة للسياحة. واشاد الرئيس عون بما يقدمه المعرض، مشدداً على انه لا يزال يؤمن بلبنان وباللبنانيين الذين يعملون بجهد لاخراج البلد من ازمته، لان هذا العمل مستند الى الشغف ومحبة لبنان. ولفت الى ان اللبناني يرى في كل ازمة فرصة يحاول استغلالها ليكمل مسيرته، وهذا ما يعكس ارادته الصلبة.

وتبادل رئيس الجمهورية مع اعضاء الوفد اطراف الحديث، فاستمع الى افكارهم وطروحاتهم، ولفت في معرض رده على مداخلة، انه اخذ عهدا ًعلى نفسه بقيام دولة فعلية في لبنان يؤمن بها اللبنانيون اينما كانوا، في الداخل او الخارج، داعياً الى المحافظة على ثروة لبنان الشبابية من خلال اعادة الثقة اليهم ببلدهم، ليعيشوا بكرامة.

وقال: "ان اللبناني يستحق ان يعيش، والحياة تستأهله".

رئيس مجموعة الخرافي: الى ذلك، استقبل الرئيس عون رئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافي السيد بدر الخرافي يرافقه الرئيس التنفيذي للمجموعة في لبنان والمنطقة السيد حسن فواز. وخلال اللقاء، هنأ السيد الخرافي الرئيس عون على انتخابه رئيسا للجمهورية، وأكد له استمرار المجموعة في القيام باستثماراتها في لبنان، معتبراً أن العهد الجديد أعاد الثقة بقدرة لبنان على النهوض، لافتا إلى الدعم الذي يلقاه لبنان من دولة الكويت وشعبها الشقيق.

وشكر الرئيس عون السيد الخرافي على تهنئته، منوهاً بالدور الذي لعبته مجموعة الخرافي في لبنان، ولا تزال، في تعزيز الاقتصاد اللبناني وتطويره في المجالات كافة. كما نوّه الرئيس عون بالعلاقات اللبنانية- الكويتية المتجذرة في التاريخ، وحرصه على تعزيزها لا سيما وأن الكويت أميراً وحكومة وشعباً، وقفت دائما إلى جانب لبنان وقدمت الدعم، كما احتضنت اللبنانيين الذين يشعرون أن الكويت بلدهم الثاني.

وختم رئيس الجمهورية: في المقابل يشعر الكويتيون أن لبنان هو أيضا وطنهم الثاني، ونأمل أن نراهم من جديد في الربوع اللبنانية بين أهلهم وأصدقائهم".

جمعية Rebirth Beirut: ثم استقبل الرئيس عون وفد جمعية Rebirth Beirut برئاسة غبريال فرنيني، والتي تعنى باحياء العاصمة واعادة الامل لساكنيها بعد الصعوبات التي مرّت بها بيروت وكل لبنان.

وتحدث السيد فرنيني خلال اللقاء مؤكدا دعم الجمعية للرئيس عون ووقوفها الى جانبه في رؤيته لبناء دولة اقوى وافضل، كما قدّم لمحة تاريخية عن الجمعية ونشاطاتها،. وقال: "من أبرز إنجازاتنا مشروع "ضوّي شارعك" لإنارة الشوارع، والذي كان له تأثير إيجابي كبير على المجتمع. فقد ساهمت إعادة الإنارة في تعزيز شعور المواطنين بالأمان أثناء تنقلاتهم الليلية، وقلّلت من معدلات الجريمة. حتى الآن، وبالتعاون مع شركة "ميدكو"، تمكّنا من إنارة 150 شارعاً وجادة، تمتد من مرفأ بيروت مروراً بالأشرفية والجميزة، وصولاً إلى طريق الجديدة وكورنيش عين المريسة. كما قمنا بإنارة أربع ساحات، ودرجين، وحديقتين، ونفق، مستخدمين في ذلك تكنولوجيا LED الصديقة للبيئة من أجل بيئة أكثر استدامة. بالإضافة إلى ذلك، نعمل حالياً على إعادة تأهيل إشارات السير بالطاقة الشمسية، وقد استطعنا حتى الآن تأهيل 17 تقاطعاً حيوياً، ما أسهم في تعزيز السلامة على الطرقات لكل من المشاة والسائقين. ونحن مسؤولون عن صيانتها منذ ما يقارب ثلاث سنوات."

واضاف: " قمنا بتنفيذ مشاريع عدّة من ضمنها تأهيل "حديقة جبران تويني" في منطقة التباريس، ونعمل حالياً على إعادة تأهيل نافورة "برافورا" للفنان الإيطالي ماركو برافورا في منطقة فردان، وذلك بالتعاون مع الجيش اللبناني وسفارة إيطاليا. جميع هذه المبادرات تحققت بفضل دعم القطاع الخاص والمجتمع المحلي، الذي كان ولا يزال شريكاً أساسياً في إنجاح مشاريعنا. كما أنشأنا مركزاً ثقافياً في الجميزة، استضفنا فيه أكثر من 50 معرضاً فنياً وفعالية ثقافية، عرضنا خلالها أعمالاً لفنانين محليين وعالميين، من محترفين وناشئين على حدّ سواء. أما مشروعنا المقبل، فهو إنارة طريق المطار، انطلاقاً من مبنى "الإسكوا" وصولاً إلى مبنى "طيران الشرق الأوسط" قبل المطار. وقد حصلنا على هبة من شركة طيران الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الموافقات الرسمية من وزارة الأشغال العامة والبلديات المعنية. ونتمنى أن يتم افتتاح هذا المشروع برعايتكم الكريمة، وبحضور معالي وزير الأشغال، الذي يقدّم لنا دعماً كبيراً في هذا المشروع نظراً لأهمية هذه الطريق الاستراتيجية ودورها الحيوي في تعزيز الحركة الاقتصادية والتنموية في بيروت ولبنان عامةً.

وختم: "Rebirth Beirut" أنارت شوارع بيروت، وقيادتكم فخامة الرئيس تنير درب الوطن بأكمله."

الرئيس عون: من جهته، اشاد الرئيس عون بالعمل الذي تقوم به الجمعية والخدمات التي تقدمها للبنان ولبيروت بشكل خاص، خصوصاً وان العمل يتم من دون اي خلفية سياسية، ويستند الى الصدق والايمان ببيروت هذه المدينة المتجذرة بالتاريخ والمستمدة من كلمة رومانية تعني "مدينة الحقوق والقانون"، وهي تستأهل تضحيتنا.

واوضح رئيس الجمهورية انه يستمد من اللبنانيين الذين يعملون بصدق واخلاص من اجل بلدهم ومدينتهم، الايمان بلبنان، داعياً الى الابقاء على هذا الزخم وعدم ارضاء احد، حتى رئيس الجمهورية، بل فقط ارضاء الضمير والبلد.

ابو الحسن: واستقبل الرئيس عون عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن الذي اوضح انه بحث مع رئيس الجمهورية الاوضاع السياسية في البلاد و"مسائل انمائية اساسية."

السفير المصري: كما استقبل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى، وتم البحث في الاوضاع في لبنان والمنطقة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان ومصر وسبل تطويرها.

وبعد اللقاء تحدث السفير المصري الى الصحافيين فقال:"حظيت بشرف لقاء فخامة الرئيس عون، وجرى التداول بمواضيع كثيرة اهمها العلاقات اللبنانية-المصرية، اضافة الى مواضيع تتعلق بالاوضاع الاقليمية وبالداخل اللبناني، وبعض الاحداث التي جرت في الفترة الاخيرة. واطلعت فخامة الرئيس على جهود مصر في هذا الاطار ونحن نبحث عن استقرار لبنان، ومع مختلف الشركاء من اجل الوصول الى تسويات تسمح بعودة هذا الاستقرار. كما تناول البحث ايضاً الخطوات الاصلاحية والبنيوية القادمة وقد اطلعنا الرئيس عون على ما يتم اتخاذه من اجراءات مشجعة في هذا الاتجاه. ونأمل ان نشهد استقراراً في الاوضاع في لبنان وفي الاقليم."

شهيب: إلى ذلك، استقبل الرئيس عون، عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب اكرم شهيب الذي أوضح بعد اللقاء، أنه عرض مع رئيس الجمهورية الأوضاع العامة في البلاد، وأكد "أن الإنتاجية التي سجلت في البلاد خلال ثلاثة اشهر من الولاية الرئاسية، وما تحقق حتى الساعة من تعيينات، تنبئ بمستقبل جيد وتعطي أملاً بقيام البلاد في وقت قريب وأن الآمال التي وضعت على عهد الرئيس عون سوف تتحقق في أقرب وقت".

وأشار إلى أن البحث تناول أيضاً قضايا تهم الجبل.

بو فاعور: كذلك، استقبل الرئيس عون عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل بو فاعور الذي عرض مع رئيس الجمهورية الأوضاع العامة في البلاد لا سيما بعد زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس.

عائلة الوزير الراحل جان عبيد: وفي قصر بعبدا وفد عائلة الوزير والنائب الراحل جان عبيد الذي ضم ارملته السيدة لبنى عبيد وابنه سليمان وابنتاه أمل وهلا الذين وجهوا الدعوة إلى الرئيس عون لحضور الاحتفال الذي سيقام في قصر الاونيسكو في 29 أيار المقبل لمناسبة صدور كتاب يروي سيرة حياة الوزير الراحل، والذي سوف تتحدث فيه شخصيات رسمية وسياسية، وسيكون مناسبة وطنية جامعة.

