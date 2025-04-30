المركزية - تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نقلها إليه القائم بأعمال سفارة الكويت لدى لبنان ياسين الماجد، وتضمنت دعوة رسمية لزيارة الكويت في 11 و12 أيار المقبل.

وجاء في رسالة امير الكويت:

"انطلاقا من حرصنا على تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وبحث سبل تطويرها على كافة الأصعدة، فانه يسرني دعوة فخامتكم للقيام بزيارة رسمية الى دولة الكويت خلال الفترة 11- 12 مايو 2025.

وإذ أتطلع الى تلبية فخامتكم لهذه الدعوة، لما سيتيح اللقاء بكم فرصة لاستكمال ودعم التعاون القائم مع بلدكم الشقيق في كافة المجالات، وحول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لما يخدم مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين، راجيا للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار، ولفخامتكم دوام التوفيق والسداد، وللعلاقات الوطيدة بين بلدينا الصديقين المزيد من التطور والنماء".