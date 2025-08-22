المركزية - عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي الأوضاع العامة في البلاد وتقدم العمل في وزارة التنمية الإدارية وفي برامجها الاصلاحية لا سيما إطلاق مشروع اعادة تكوين ادارات ومؤسسات الدولة ٢٠٣٠ - reinventing government 2030.

قائد الجيش: واستقبل الرئيس عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعرض معه الأوضاع الامنية في ضوء التطورات الأخيرة، إضافة إلى اوضاع المؤسسة العسكرية .

مدير عام امن الدولة: وعرض الرئيس عون مع المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندوس عمل المديرية لاسيما ما يتعلق بمكافحة الفساد .

سفير لبنان في اليونان: وفي قصر بعبدا، سفير لبنان الجديد في اليونان السفير كنج الحجل قبيل انتقاله إلى مركز عمله . وشكر السفير حجل رئيس الجمهورية على الثقة التي اولاه إياها ومجلس الوزراء، مؤكداً العمل لما فيه مصلحة لبنان وتعزيز حضوره في المحافل الدولية. وتمنى له الرئيس عون التوفيق في مسؤولياته الجديدة.

وزني: كما استقبل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الوزير السابق غازي وزني وبحث معه في الأوضاع العامة لا سيما الملفات المالية والاقتصادية في ضوء التطورات.

كذلك استقبل الرئيس عون النائب السابق اميل رحمة الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. وكان عرض للاوضاع في البلاد، وافضيت له بمخاوفي من الحال القائمة في منطقة بعلبك - الهرمل، وشمال لبنان، فطمأنني فخامته بأن الوضع على الحدود اللبنانية - السورية مضبوط، وأن الجيش اللبناني على جهوزية تامة، ويقوم بالمهمات الموكولة إليه بكفاية وحرص على إشاعة ألهدؤ والطمأنينة في نفوس الناس.

كذلك وضعني الرئيس عون في أجواء مشجعة بما يتصل بموضوعات الساعة لإخراج لبنان من الازمات التي تعصف به. وقد أعربت عن ارتياحي للمساعي التي يضطلع بها رئيس الجمهورية ويرعاها، وتأييدي للخطوات التي يتخذها".

