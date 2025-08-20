استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني.

وبعد اللقاء، قال البستاني: "سيُعقَد اجتماع اليوم في وزارة الصحة لاستلام مستشفى دير القمر الحكومي من مجلس الإنماء والإعمار لصالح الوزارة، مع التشديد على إنجاز هذا الاستحقاق من دون أي تأخير، باعتبار المستشفى حقًا لأبناء المنطقة.

وأضاف:" أثنيت على أداء رئيس الجمهورية في ملف مكافحة الفساد، وهو أولوية بالنسبة إليّ وداخل لجنة الاقتصاد النيابية، حيث يتماشى عمل اللجنة مع ما ورد في خطاب القسم لجهة بناء الدولة."

وتابع:" ناقشنا مع فخامة الرئيس ملف الودائع، وأكدت وقوفنا إلى جانب المودعين الذين تعرضوا لظلم كبير".

أماعلى الصعيد الاقتصادي، فقد أشار الى أن هناك تقدما وتحسّنا ملحوظا، إذ تُعد فترة الصيف إيجابية بالرغم من بعض التوترات الأمنية، فيما تستمر العجلة الاقتصادية بالدوران مع توقع انتظام مالي أكبر في المرحلة المقبلة.

كما التقى الرئيس عون وزيرة التربية ريما كرامي الذي قالت بعد اللقاء: "أطلعت فخامة الرئيس على التحضيرات الجارية للعام الدراسي الجديد.

أضافت: " أوضحت أن اعتماد أربعة أيام فقط للتعليم الرسمي هو استمرار للإجراء السابق، مع الأمل أن يكون هذا التدبير للعام الأخير".

ختمت:" أكدت العمل على إعادة تصحيح أجور الأساتذة، مع خطة لمعالجة هذه الملفات."