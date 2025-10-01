اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الداخلية والبلديات، العميد أحمد الحجار، على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة، مؤكداً ضرورة إجرائها في موعدها المحدّد خلال شهر أيار المقبل.

كما عرض الرئيس عون مع السفير الروسي في لبنان، Alexander Rudakov الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية، وأبلغه أن نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، سيمثّل لبنان في القمة العربية-الروسية الأولى، التي ستُعقد في موسكو منتصف الشهر الجاري



فيما استقبل عون الوزير السابق ألان حكيم وبعد اللقاء، أكد أن رئيس الجمهورية ثابت على مواقفه، ومصرّ على المضي قدماً في سبيل تحقيق المصلحة العليا، في إطار أجواء مطمئنة للمرحلة المقبلة، والجيش هو ضامن السيادة.

الى ذلك، تسلّم الرئيس عون من رئيس بلدية بعبدا، الدكتور هنري حلو، دعوةً لحضور الاحتفال الذي تنظّمه البلدية لمناسبة مرور 250 عاماً على بدء بناء سرايا بعبدا.