المركزية - عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لقاءً تعارفياً مع تجمّع الجمعيات النسائية في الجبل في قصر بيت الدين، بدعوة من اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون.

شاركت في اللقاء نائبة رئيسة الهيئة السفيرة السيدة سحر بعاصيري سلام، والسيدة نورا جنبلاط، ورئيسة تجمع الجمعيات النسائية في الجبل السيدة فريدة الريّس، وعضوات الهيئة الإدارية في التّجمع، إلى جانب رئيسات وممثلات الجمعيات النسائية في الجبل، وعضوات الهيئة الوطنية.

رمى اللقاء إلى تكوين رؤية مشتركة للعمل النسائي في لبنان وتوطيد التعاون بين مختلف الجهات المعنية بقضايا المرأة.

وبعد الكلمات الافتتاحية التي ألقتها اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، ونائبة رئيسة الهيئة السفيرة سحر بعاصيري سلام، والسيدة نورا جنبلاط، قدّمت كلّ من السيدات عرضًا موجزًا عن أعمال جمعياتهنّ، وأبرز أنشطتها وبرامجها.

