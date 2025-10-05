زار الرئيس العماد ميشال عون وعقيلته ناديا ضريح القديس شربل في دير مار مارون عنايا، حيث كان في استقبالهما رئيس الدير الاب ميلاد طربيه ، الرئيس السابق للدير الاباتي طنوس نعمة وعدد من الرهبان، النائب السابق شامل موزايا ، منسق قضاء جبيل في "التيار الوطني الحر" المختار جورج طنوس ، نواب رئيس التيار الوطني العام الحر ، المدير العام السابق لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران ، رئيس بلدية عنايا كفربعال مارك عبود ، مختار البلدة جان كلود ابي سليمان وحشد من المواطنين.

وبعد استراحة في صالون الدير انضم إلى الحاضرين رئيس التيار النائب جبران باسيل الذي زار ضريح القديس شربل في الدير وصلى على نية لبنان ، ودون الرئيس عون كلمة في سجل الدير جاء فيها : "اليوم عودة إلى محجة المسيحيين وغيرهم من الطوائف،فمار شربل يجمع اللبنانيين من اي ديانة وهو يساعد الجميع وقداسته عمّت العالم" .

وفي الختام قدم الاب طربية كتابا عن القديس شربل باللغات الأربع هدية تذكارية لكل من عون وباسيل .