Jul 31, 2025 10:10 AMClock
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عون: نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية لمواجهة أيّ عدوان كان ونريد استعادة دولة هي خلاصة إراداتنا وتجسيد لميثاقنا وثمرة تضحياتنا وهي وحدها التي تحمين

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