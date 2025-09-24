يواصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، محادثاته الجانبية في نيويورك، وفي هذا الإطار أكد لنظيره التشيكي بيتر بافل (Peter Pavel) أنّ "الخطة التي وضعها الجيش اللبناني، تطبيقاً لقرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة، تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية"، مشدداً على أنّ "استمرار تأخير انسحاب إسرائيل من الجنوب يعرقل كل المساعي الرامية إلى الحفاظ على سيادة لبنان واستقراره".

كما وطلب الرئيس عون من وزير الخارجية الألمانية جوهان وادبفول (Johann Wadephul)، المساعدة في تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان، ودعم الجيش والاقتصاد اللبناني، مؤكداً أن "أي جهد لا يأخذ في الاعتبار وحدة اللبنانيين لن يحقق غايته".

وعلى صعيد آخر شكرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميرجانا سبولجاريك إيغر (Mirjana Spoljaric Egger) للرئيس عون الدعم الذي يقدمه لبنان لعمل اللجنة في عدد من الملفات، وعرضت أبرز المهام التي تقوم بها والصعوبات التي تواجهها، واضعةً إمكانات اللجنة في خدمة حل أزمة الأسرى اللبنانيين في إسرائيل.