Sep 15, 2025 5:20 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

عون: لنذهب إلى للأمم المتحدة بموقف موحد يجسده سؤال "هل تريد حكومة إسرائيل أي سلام دائم عادل في منطقتنا؟" وإذا كان الجواب نعم فنحن جاهزون وفقاً لمبادرة السلام العربية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o