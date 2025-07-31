Jul 31, 2025 10:02 AMClock
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عون: لنحتم جميعًا خلف الجيش لأن التجربة أثبتت أن سلاحه هو الأمضى وقيادته هي الأضمن والولاء له هو الأمتن

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