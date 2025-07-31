Jul 31, 2025 10:03 AMClock
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عون للقوى السياسية: لمقاربة قضية حصر السلاح بكل مسؤولية كما عهدكم لبنان عند الاستحقاقات المهمّة فالمرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازات من أيّ جهة كانت أو مزايدة تضرّ ولا تنفع والخطر لن يطال فئة دون أخرى

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