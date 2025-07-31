Jul 31, 2025 10:05 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

عون: للحكومة أولوية أخرى وهي ملف إعادة هيكلة الإدارة بدءاً من إجراء التعيينات الدبلوماسية والإدارية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o