المركزية - لمناسبــــة "يوم الأمم المتحدة" الذي يصادف اليوم، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: "٢٤ تشرين الأول ،انه يوم الأمم المتحدة،يوم الذين تعاهدوا قبل ٨٠ عاماً على "إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب" وعلى "العيش معاً في سلام وحسن جوار "وعلى الإيمان "بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد"، وبالحقوق المتساوية "لجميع الأمم كبيرها وصغيرها"… كأنه ميثاق عن رسالة لبنان وعن نضال لبنان، من أجل سيادة دولته واستقلال قراره وحرية شعبه. كل التهاني للأمم المتحدة بيومها ، وكل التمنيات لهذه المؤسسة العظيمة بتحقيق أهدافها النبيلة،وكل العهد لكل لبنانية ولبناني بأن يكون الحق والخير رفيقي دربنا كل يوم، أياً كانت تقلبات العهود والأيام."

وفي المناسبة اعرب الرئيس عون للامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن تمنياته بأن تسهم المنظمة الدولية " في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والامن والعدالة بين الشعوب". وجاء في رسالة تهنئة وجهها اليوم الى الأمين العام غوتيريس: "اني اذ اعرب لكم عن تقدير لبنان لمنظمة الأمم المتحدة ولمواقفكم الشجاعة تجاه القضايا والصراعات التي تعصف بالمنطقة والعالم، أتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق في جهودكم الخيرة".

وزير الداخلية والبلديات: على صعيد آخر، عرض الرئيس عون مع وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، التحضيرات الجارية في مختلف وحدات الوزارة لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر أيار المقبل. وأوضح الوزير الحجار ان جهوزية وزارة الداخلية كاملة لانجاز هذا الاستحقاق في افضل الظروف في حيادية وشفافية مطلقين.

وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.

3 سفراء الى الخارج: الى ذلك، استقبل الرئيس عون ثلاثة سفراء لبنانيين عينوا في الخارج بموجب التشكيلات الديبلوماسية الأخيرة، وهم: هنري قسطون ( سوريا)، جورج فاضل (بولندا)، وائل هاشم (كوريا الجنوبية).

وقد زود رئيس الجمهورية السفراء الثلاثة بتوجيهاته، مؤكدا على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والدول المعتمدين لديها، والاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية والسهر على تلبية احتياجاتها.

أبو فاعور: كما عرض رئيس الجمهورية، مع عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة محلياً والمستجدات الإقليمية.