Jul 16, 2025 1:54 PMClock
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عون لرئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار: إن الظروف الاستثنائية تتطلّب قرارات استثنائية فتصرّفوا بما يمليه عليكم ضميركم، ولا تسعوا إلى إرضاء أحد

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