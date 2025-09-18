استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سفير ماليزيا Azri Mat Yacob، في زيارة وداعية، لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية. وتمنّى الرئيس عون له التوفيق والنجاح في مسؤولياته الجديدة.

كما استقبل الأمين العام الجديد لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى، بعد تسلّمه مهامه، وزوّده بتوجيهاته لانطلاقة عمله.

وتوجه الرئيس عون خلال استقباله ثمانية سفراء جدد معتمدين في الخارج قبيل التحاقهم بمراكز عملهم، بالقول: "‏لبنان عاد إلى الخريطة الدولية بعد طول غياب، ومن واجبكم أن تكونوا رسلاً للبنان الدولة الواحدة الموحَّدة، الحاضنة لجميع مكونات المجتمع اللبناني بلا أي تمييز طائفي أو حزبي. ضعوا مصلحة وطنكم فوق كل اعتبار".