Jul 31, 2025 10:11 AMClock
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عون: لا أنتظرُ من المكوّنات السياسية في مجلسي النواب والوزراء، إلاّ الإصطفافَ خلفَك في مهمتِك التاريخية لكي نترحّمَ في عيدِ تأسيسِك، على المؤسِسِ الرئيس فؤاد شهاب لا أن يترحّمَ علينا العالمُ متفرّجاً

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