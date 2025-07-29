يصل رئيس الجمهورية جوزف عون بعد ظهر اليوم إلى الجزائر في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون يبحث خلالها ملفات اقتصادية وثقافية ويوقع اتفاقات تعاون تعكس اهتماماً جزائريا متزايداً بلبنان.

وعون هو أول رئيس لبناني يزور الجزائر منذ أكثر من ربع قرن. ويرافقه وزيرا الخارجية يوسف رجي والاعلام بول مرقص ومستشار الرئيس لإعادة الإعمار الوزير السابق علي حميه.

ومن المقرر أن يستقبل تبون الرئيس اللبناني في المطار، حيث تطلق 21 طلقة مدفعية. وبعد الاستقبال، يجري الرئيسان محادثات تشمل، إلى العلاقات الثنائية، ملف إعادة اعمار جزء مما خلفته الحرب الاسرائيلة وملفات أخرى.

وستركز المساعدة الجزائرية على إعادة إعمار المقررات الحكومية التي تضررت نتيجة الحرب، وأشارت تقارير إلى أنها ستتراوح في مرحلتها الأولى بما 50 و200 مليون دولار.

كذلك، سيوقع خلال الزيارة اتفاق للتعاون بين تلفزيون لبنان وتلفزيون الجزائر،

ومن الاتفاقات المتوقعة أيضاً تعزيز المنح الدراسية واقامة صرح ثقافي كبير في بيروت وصولاً الى احتمال مساعدة القوى الأمنية. ويتوقع أن تعلن الجزائر عودة طيران الخطوط الجوية الجزائرية الى بيروت بعدما توقفت مع بدء الحرب الاخيرة بين اسرائيل وحزب الله.

وينتظر الاعلان عن هبة نفطية جزائرية للبنان. وكانت آخر مساعدة جزائرية للبنان من هذا النوع في الصيف الماضي عندما أرسلت الجزائر شحنة تزن 30 ألف طن من مادة الفيول بهدف إعادة تشغيل محطات الطاقة.

ويعكس الاهتمام السياسي والاعلامي اللافت بالزيارة الأولوية التي توليها الجزائر للبنان، وخصوصاً بعد سقوط النظام السوري برئاسة بشار الأسد الذي كان يعتبر حليفاً للجزائر، في الثامن من كانون الأول.

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف زار دمشق في الثامن من شباط الجاري وأكد دعم الجزائر لوحدة سوريا واستقرارها، ووقوفها إلى جانب دمشق خلال هذه المرحلة الدقيقة، وأبدى استعدادها لمد المساعدة الكاملة في كل المجالات لتمكين الشعب السوري. ومن دمشق انتقل العطاف الى بيروت والتقى المسؤولين اللبنانيين.

ومن المنتظر ان يقدم الرئيس الجزائري احد أرفع الأوسمة لضيفه.

ويختتم الرئيس عون زيارته للجزائر بزيارة للمسجد الكبير وكاتدرائية القلب الاقدس.

المصدر: النهار