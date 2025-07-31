Jul 31, 2025 9:59 AMClock
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عون: طالبنا بوقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية بحراً وبراً وجواً ووقف الاغتيالات وانسحاب إسرائيل وإعادة الأسرى وبسط سلطة الدولة وسحب السلاح من كافة القوى ومن بينها حزب الله

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