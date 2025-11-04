1:57 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

عون شدد على ضرورة تفعيل لجنة المراقبة "الميكانيزم": خيار التفاوض الذي دعيت اليه لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب وتداعياته هو خيار وطني لبناني جامع لكن إسرائيل لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o