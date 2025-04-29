Apr 29, 2025 2:10 PMClock
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عون خلال لقائه وفدًا من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن: مكافحة الفساد تبقى من أبرز الأهداف التي أعمل لتحقيقها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب

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