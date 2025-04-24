Apr 24, 2025 1:00 PMClock
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عون خلال استقباله قائد القوات الدولية في الجنوب: الجيش يواصل انتشاره في القرى الجنوبية التي أخلتها إسرائيل والانتخابات البلدية والاختيارية ستُجرى في كل الجنوب في 24 أيار المقبل

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