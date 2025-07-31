Jul 31, 2025 10:08 AMClock
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عون: تلقّينا مبادرة مشكورة من الاخوة السعوديين للمساعدة على تأمين استقرار الحدود بين لبنان وسوريا ونحن حريصون على بناء علاقات ممتازة مع الجارة سوريا لمصحة كلا البلدين

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