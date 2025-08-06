المركزية - شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع ديبلوماسية وسياسية وثقافية.

نيابيا، استقبل الرئيس عون رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا وعرض معه للأوضاع العامة والتطورات الأخيرة.

ابي رميا: بعد اللقاء، قال النائب ابي رميا: "كان لي الشرف غداة جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس والمواقف المفصلية التي اتخذها المجلس برئاسة فخامة الرئيس جوزاف عون، ان أكون هنا اليوم لاؤكد الدعم المطلق للقرار الذي صدر عن مجلس الوزراء الى جانب رئيس الجمهورية، ولاقول ان المواضيع التي تم التطرق اليها امس كانت تشكل سابقا ما يسمى بالتابو، وما حصل هو تأكيد بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وهذا الامر يتطلب شقين: الشق السيادي وله شق داخلي، وبعد خارجي يتمثل بوجود أراض لا زالت محتلة من قبل الإسرائيليين وهناك اعتداءات واغتيالات يومية في الداخل اللبناني من قبل القوات الإسرائيلية الامر الذي يعتبر اعتداء على السيادة اللبنانية. وعندما نتحدث عن السيادة فان الامر يتطلب ان تكون هناك حصرية للسلاح بيد الشرعية اللبنانية".

أضاف: "اريد ان أؤكد من هذا المنبر اليوم وقوف ممثلي الامة وبالتالي الرأي العام والشعب اللبناني الى جانب فخامة رئيس الجمهورية الذي يدافع عن سيادة لبنان وجميعنا نعلم اننا نمر في ظروف دقيقة تتطلب من جهة ان نتعاطى بحكمة ومسؤولية، ومن جهة أخرى ان نحافظ على السيادة اللبنانية وفي نفس الوقت على السلم الأهلي في لبنان. وهذه مسؤولية كل القوى السياسية التي عليها ان تكون على دراية بانه علينا ان نكون جميعا تحت كنف الدولة، وفي مكان ما اننا اصبحنا في زمن جديد وعلينا ان نتعاطى معه بواقعية وبراغماتية. لذلك فان المطلوب التعاطي بحكمة ومسؤولية ووعي من اجل المحافظة على سيادتنا ووحدتنا وسلمنا الأهلي. وهذا الامر مطلوب من جميع المسؤولين السياسيين في لبنان".

أبو الحسن: واستقبل الرئيس عون عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن وبحث معه في الأوضاع العامة وفي مشاريع إنمائية أساسية في المتن الأعلى.

سفير الجزائر: ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفير الجزائر كمال بو شامة وعرض معه لنتائج زيارته للجزائر والمحادثات التي اجراها مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في ضوء المواقف الداعمة للبنان وتأكيد رغبة الجزائر في المساعدة في مجالات عدة.

سفير لبنان في المكسيك: واستقبل الرئيس عون سفير لبنان في المكسيك سامي النمير الذي اطلعه على مسار العلاقات اللبنانية - المكسيكية وسبل تفعيلها في المجالات كافة. كما تطرق البحث الى أوضاع الجالية اللبنانية والمتحدرين من اصل لبناني والذين يزيد عددهم عن 800 الف شخص يساهمون بنسبة 11% من الدخل القومي المكسيكي.

المدير الإقليمي للاونيسكو في بيروت: واستقبل الرئيس عون، في حضور وزير الاعلام بول مرقص، المدير الإقليمي لمنظمة " الاونيسكو" في بيروت باولو فونتان الذي اطلعه على نشاطات المكتب الإقليمي والدعم الذي تقدمه منظمة "الاونيسكو" للبنان في المجالات الثقافية والإعلامية والفكرية والتراثية من خلال تأمين التمويل اللازم لعدد من المشاريع التي تحددها الوزارات المختصة لا سيما وزارتي الثقافة والاعلام.

وأشار الى ان "الاونيسكو" عملت مع وزارة الاعلام على "إعادة تأهيل أرشيف تلفزيون لبنان وساهمت في نشاطات أخرى في المجال نفسه، إضافة الى ما تقوم به للمحافظة على التراث اللبناني وتعميم المراكز الثقافية في مختلف المناطق اللبنانية".

وأشار الوزير مرقص الى "التعاون الوثيق القائم بين الوزارة و"الاونيسكو" في مختلف المجالات، والدعم الذي لقيته مؤسسات الوزارة في ميادين عدة".

ورحب الرئيس عون بفونتان، متمنيا له التوفيق في مهامه في لبنان، شاكرا الاهتمام الذي يبديه لحاجات لبنان في المجالات التي تعنى بها منظمة "الاونيسكو".